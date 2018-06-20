Сквер на Московском шоссе благоустроят за 15 млн рублей

Общественное пространство начнут создавать в мае текущего года.

К 1 сентября этого года начнут благоустраивать сквер у Библиотеки друзей. Об этом сообщает "78" со ссылкой на петербургское правительство.

Идею по благоустройству сквера предложили в рамках проекта "Твой бюджет". Новое общественное пространство появится в Петербурге в мае. На эти нужды будет выделено 15 млн рублей.

Согласно плану, в сквере появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесом, скамейки, современные арт-объекты и площадка для активных игр, а асфальт будет расписан для игры в классики.

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События