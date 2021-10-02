Скульптуру "Крылатый гений" у входа в СПбГУ заменят на памятник министру просвещения Уварову

Новый памятник будет символизировать один из этапов трёхвекового развития Северной столицы.

Скульптура "Крылатый гений" у входа в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будет заменена. Вместо неё установят памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову, а предыдущий монумент перенесут во двор здания Двенадцати коллегий. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Скульптура Уварова будет соседствовать с монументом знаменитому выпускнику и ректору СПбГУ Михаилу Ломоносову.

Новый памятник будет символизировать один из этапов трёхвекового развития Северной столицы. В пресс-службе напомнили, что граф Сергей Уваров являлся президентом Императорской академии наук в 1818–1855 г.г. и министром народного просвещения Российской империи в 1833–1849 г.г. В 1819 году именно он предложил преобразовать Главный педагогический институт в Императорский Санкт-Петербургский университет.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Русского музея отреставрируют памятник Александру III.

Фото: pr.spbu.ru