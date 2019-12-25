Скульптуры путти вернулись на свои места в простенках пятого этажа дома Поливанова

Четыре фигуры являются поздней копией первоначальных исторических статуй.

Скульптуры путти вернулись на свои места в простенках пятого этажа дома Д. А. Поливанова на Пушкинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

По словам реставраторов, четыре фигуры являются поздней копией первоначальных исторических статуй. Они были сделаны из строительного гипса с упрощённой пластикой. Реставраторы планируют восстановить скульптуры по исторической иконографии.

За документальную основу они взяли фотографию дома № 6 по Пушкинской улице из архива, датируемую 1949 годом. В качестве аналогов выбраны скульптурные изображения путти на фасаде дома № 10 на Малой Конюшенной улице. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что выставка, посвященная Пушкину, открылась в Государственном музее городской скульптуры.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга