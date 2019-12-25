Скульптуры и рисунки датского мастера представили в Эрмитаже

Выставку в Зимнем дворце можно увидеть до начала октября.

Со вчерашнего дня в Пикетном зале (№ 196) Зимнего дворца в Петербурге открылась выставка "Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена. Рисунки и скульптура из коллекций Музея Торвальдсена в Копенгагене и Эрмитажа". Выставка будет проходить до 3 октября 2021 года. Наш корреспондент присутствовал на предпоказе работ датского мастера.

Экспозиция приурочена к 250-летию со дня рождения Бертеля Торвальдсена. Организаторы выставки предлагают ознакомиться петербуржцам и гостям города с творчеством одного из известнейших скульпторов эпохи неоклассицизма.

Для зрителей представлены восемь скульптурных произведений мастера и 18 графических работ Торвальдсена, впервые привезенные из Дании в Петербург. Четыре эрмитажных рельефа, составляющих серию "Власть Амура над стихиями", также никогда ранее не выставлялись в Эрмитаже, а два рельефа – "Амур у Вакха" и "Амур у Анакреонта" – демонстрировались в стенах петербургского музея более двадцати лет назад.

Все произведения объединяет одна из ключевых тем в творчестве датского мастера – античная мифология.

Фото, текст: Анна Мурдасова, Piter.tv