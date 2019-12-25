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С 28 декабря с Ладожского вокзала до Тихвина запустят скоростные "Ласточки"
Сегодня, 17:23
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С 28 декабря с Ладожского вокзала до Тихвина запустят скоростные "Ласточки"

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Электропоезд будет делать 9 остановок.

Из Петербурга в Тихвин будет ходить "Ласточка". АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" совместно с администрацией Петербурга, Ленобласти и Октябрьской железной дорогой запускает новый маршрут электропоезда. Об этом 17-го декабря сообщила пресс-служба предприятия. 

"Ласточка" будет состоять из пяти вагонов и делать остановки на станциях "Мга", "Волховстрой-1", "Волховстрой-2", "Куколь", "Сорокино", "Мыслино", "Валя", "Цвылево" и "Костринский". Первый состав отправится 28 декабря. 

Предварительно оформление абонементы для проезда в поездах "Стандарт" по маршруту Санкт-Петербург- Ладожский - Тихвин будут действительны для проезда в "Ласточке" до окончания срока их действия. 

С расписанием можно ознакомиться на сайте "СЗППК". 

Фото: Piter.TV

Теги: ласточка, тихвин, электропоезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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