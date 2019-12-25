С 28 декабря с Ладожского вокзала до Тихвина запустят скоростные "Ласточки"

Электропоезд будет делать 9 остановок.

Из Петербурга в Тихвин будет ходить "Ласточка". АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" совместно с администрацией Петербурга, Ленобласти и Октябрьской железной дорогой запускает новый маршрут электропоезда. Об этом 17-го декабря сообщила пресс-служба предприятия.

"Ласточка" будет состоять из пяти вагонов и делать остановки на станциях "Мга", "Волховстрой-1", "Волховстрой-2", "Куколь", "Сорокино", "Мыслино", "Валя", "Цвылево" и "Костринский". Первый состав отправится 28 декабря.

Предварительно оформление абонементы для проезда в поездах "Стандарт" по маршруту Санкт-Петербург- Ладожский - Тихвин будут действительны для проезда в "Ласточке" до окончания срока их действия.

С расписанием можно ознакомиться на сайте "СЗППК".

Фото: Piter.TV