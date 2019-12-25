Скончался заболевший коронавирусом журналист и депутат Алексей Захарцев

Захарцеву было 53 года.

В четверг, 3 декабря, скончался журналист и бывший депутат муниципального образования Финляндский Алексей Захарцев. Об этом сообщил "Петерубргский дневник".

Журналисту было 53 года, он болел коронавирусом. Сообщается, что медики видели положительную динамику и прогнозировали выписку, осложнения стали неожиданностью. Буквально вчера Захарцев был активен в социальных сетях и публиковал записи. Подробностей о смерти журналиста пока нет.

Известно, что Алексей Захарцев окончил Иститут культуры в 1989 году, работал в "Петербургской панораме" и нескольких радиостанциях, позже занял должность заведующего корпунктом радиостанции "Маяк" по Северо-Западу. Затем работал на "Радио Балтика", а после стал главным редактором станции. В последние годы работал главным редактором журнала "Защита и безопасность". С 2014 по 2019 год был депутатом МО Финляндский.

Ранее мы писали, что исполнитель роли доктора Борменталя скончался от коронавируса.

Фото: facebook.com/people/Алексей-Захарцев/100002573537671