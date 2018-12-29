На 76-ом году скончался известный литературовед Борис Аверин

О причинах смерти не сообщается.

4 января в Петербурге ушел из жизни доктор филологических наук, профессор литературовед Борис Аверин. О смерти набоковеда сообщил писатель Андрей Аствацатуров в социальной сети Facebook.

Борис Аверин скончался в возрасте 76 лет. О причинах смерти не сообщается. Аствацкров написал на своей странице о том, с каким удовольствием посещал лекции профессора в 1987 году. Он также подчеркнул, что Аверин был большим специалистом и интеллигентом:

Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин – замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по Серебряному веку, добрый, сердечный человек. Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987-м году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность - все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь. Светлая память. Андрей Аствацатуров, писатель

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Петербурге пройдет концерт памяти Даниила Гранина.

Фото: ВКонтакте