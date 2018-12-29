В Петербурге пройдет концерт памяти Даниила Гранина

Мероприятие состоится в Исаакиевском соборе.

Музыкально-световой вечер "Сергей Рахманинов. Песнопения Литургии" пройдет в пятницу, 4 января, в честь 100-летия со дня рождения Даниила Гранина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Концерт состоится в Исаакиевском соборе. На вечере концертный хор Петербурга исполнит "Литургию". Дирижировать будет заслуженный артист России Владимир Беглецов.

Напомним, 1 января этого года писателю исполнилось бы 100 лет. Ему было 98 лет. Даниил Гранин - автор романов "Искатели", "Иду на грозу", "Блокадная книга" и "Зубр". Он также получил государственную премию СССР и премию в области искусства за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности. Писателя не стало 4 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге состоится танго-шоу "Рождество в Буэнос-Айресе".

Фото: ВК / Даниил Гранин вдохновляет.