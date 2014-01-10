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Скончался советский и российский режиссёр Роман Виктюк
Сегодня, 17:09
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smirenny

Скончался советский и российский режиссёр Роман Виктюк

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Режиссер умер после заражения коронавирусом.

Вечером во вторник, 17 ноября, стало известно, что скончался театральный режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

В конце октября 84-летнего режиссера забрали в больницу, там у него обнаружили коронавирус. Сначала его поместили в отделение второй терапии, но состояние резко ухудшилось, из-за чего врачи перевели Романа Григорьевича в реанимацию. 

Ранее мы писали, что скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов.

Фото: Википедия

Теги: режиссер роман виктюк, роман виктюк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге,

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