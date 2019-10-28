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Скончался продюсер "Крестного отца"

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Роберт Эванс был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

В США на 90-ом году жизни скончался американский продюсер Роберт Эванс. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на близких кинодеятеля.

Эванс скончался в субботу, 26 октября. В период с 1967 по 1974 годы он занимал руководящую должность в студии Paramount Pictures и отвечал за кинопроизводство. За это время он сродюсировал такие ленты, как  "Крёстный отец" , "Крестный отец 2" и "Китайский квартал". За последний он был номинирован на премию "Оскар". 

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Видео: YouTube/Access

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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