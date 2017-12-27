Президент Федерации баскетбола Петербурга Алексей Бурчик умер после продолжительной болезни

Президент Федерации баскетбола Петербурга Алексей Бурчик скончался 7 января. В ФБП уточнили, что спортсмен продолжительное время боролся с болезнью.

В воскресенье, 7 января, стало известно, что умер Алексей Бурчик - президент Федерации баскетбола Петербурга.

"Федерация баскетбола Санкт-Петербурга с прискорбием сообщает, что сегодня, 7 января 2018 года, утром после продолжительной болезни на 65 году жизни скончался президент ФБП Алексей Петрович Бурчик" Пресс-служба ФБП

Федерация выразила соболезнования родным и близким Бурчика. Какой именно недуг подкосил мастера спорта международного класса не уточняется.

В июне прошлого года президент ФБП попал в аварию. Его сбил автомобиль. Мужчина попал в больницу, где впал в кому.

С 1974 года Бурчик играл за команду "Светлана", а с 1992 - за команду "Балтийская звезда". В составе команд он не раз завоевывал чемпионство на европейских и международных соревнованиях. С 2006 года получил звание мастера спорта России международного класса. Федерацию баскетбола Петербурга возглавлял с 2015 года.

Фото: Федерация баскетбола Санкт-Петербурга