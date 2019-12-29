Скончался Хосни Мубарак, бывший президент Египта

Он правил с 1981 и до 2011 года

Об этом сообщил информационный портал Al Youm as Sabia.

Сообщается, что Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Хосни Мубарак был у власти с 1981 и до египетской революции 2011 года. В июне 2012 года суд Каира приговорил Хосни Мубарака к пожизненному заключению. Его обвиняли в гибели демонстрантов во время беспорядков в Каире в январе 2011 года. Но в ноябре 2019 года суд оправдал экс-главу государства.

Оправдательный приговор вызвал ряд протестов в Египте, которые переросли в массовые беспорядки.

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