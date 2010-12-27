"Лолита" умерла: в 73 года скончалась актриса Сью Лайон

У неё наблюдались проблемы со здоровьем.

В Лос-Анжелесе в возрасте 73 лет скончалась американская актриса Сью Лайон, которая многим известна по фильму "Лолита" режиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на давнего друга актрисы Лаойна Фила Сиракопулоса.

Сирикопулос рассказал, что у артистки уже наблюдались проблемы со здоровьем.

За роль в фильме "Лолита" Сюь Лайрн получила премию "Золотой Глобус". Также она играла в фильмах "Вздорный человек", "Ночь игуаны" и "7 женщин".

В 30 лет умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар.

Видео: YouTube/ Vancouver Film School