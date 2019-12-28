В 30 лет умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар

Данбар сыграл многочисленные роли в массовке, в частности, Старка и двойника Теона Грейджоя.

В Северной Ирландии на 31-ом году жизни скончался актёр сериала "Игра Престолов" Эндрю Данбар. Об этом сообщил Daily Mail

Актёр умер в собственном доме, но о причинах смерти ничего не известно. В сериале "Игра престолов" Данбар сыграл многочисленные роли в массовке, в частности, одного из членов семейства Старков, а также был двойником Теона Грейджоя. Всего он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.

Данбар скончался 25 декабря – на католическое Рождество.

В "Современнике" назвали дату похорон Галины Волчек.