Скидку на проезд в наземном транспорте Петербурга для владельцев ЕКП продлили до конца года

Чтобы воспользоваться максимальной скидкой, пользователям нужно предварительно привязать свою ЕКП к одному из мобильных приложений, поддерживающих бесконтактные платежи.

Обладателям Единой карты петербуржца (ЕКП) предоставлена возможность продолжать пользоваться льготными условиями оплаты проезда в общественном транспорте. Такая привилегия сохранится вплоть до окончания 2025 года.

Оплачивая поездки с помощью ЕКП, пассажиры экономят 25 рублей. Если карта загружена в мобильное устройство, скидка увеличивается до 30 рублей по сравнению с тарифом для гостей города. Таким образом, стоимость поездки составляет 50 рублей при оплате картой и 45 рублей при использовании смартфона.

Чтобы воспользоваться максимальной скидкой, пользователям нужно предварительно привязать свою ЕКП к одному из мобильных приложений, поддерживающих бесконтактные платежи. Одним из таких приложений является Mir Pay, разработанное специально для пользователей национальной платежной системы "Мир". Приложение совместимо с устройствами на базе Android, оснащенными функцией NFC.

Процесс оплаты прост: достаточно приложить карту или смартфон с загруженной ЕКП к считывающему устройству, после чего произойдет списывание суммы с учетом предоставленной скидки. До 31 мая 2025 года родители учеников имеют возможность получить возврат 10% от суммы пополнения счета школьного питания через Систему быстрых платежей (СБП) или посредством ЕКП. Пополнение счета доступно через сервисы партнера программы – компании ГЛОЛАЙМ. Перед совершением платежа рекомендуется проверить регистрацию на сайте vamprivet.ru, где также можно найти условия акции.

Ранее мы сообщили о том, что более 120 тыс. петербуржцев стали держателями карт "Серебряный возраст" за полгода.

Фото: edinaya-karta.spb.ru