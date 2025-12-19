  1. Главная
Сказка "Тайна лебединого озера"
Сегодня, 16:00
280
Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль покажут 7 и 8 февраля в театре "Плоды Просвещения" и КЗ "У Финляндского". Начало – в 16:00 и 12:00 соответственно. Без возрастных ограничений.

На драматическую сказку петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. Эта история произойдет в сказочной стране и в сказочные времена. 

Сюжет похож на то, что происходит в одноименном балете, но артисты расскажут о событиях словами: как злой колдун похитил девушку Марию, но принц Александр пришел на помощь и победил зло и коварство волшебника. Разрушить колдовское заклятие не так-то просто. 

Прозвучит музыка великих русских композиторов: Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского и Алексея Верстовского. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

