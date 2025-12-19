Сказка "Тайна лебединого озера"

На драматическую сказку петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. Эта история произойдет в сказочной стране и в сказочные времена.
Сюжет похож на то, что происходит в одноименном балете, но артисты расскажут о событиях словами: как злой колдун похитил девушку Марию, но принц Александр пришел на помощь и победил зло и коварство волшебника. Разрушить колдовское заклятие не так-то просто.
Прозвучит музыка великих русских композиторов: Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского и Алексея Верстовского.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все