Сказка "Тайна лебединого озера"

Спектакль покажут 7 и 8 февраля в театре "Плоды Просвещения" и КЗ "У Финляндского". Начало – в 16:00 и 12:00 соответственно. Без возрастных ограничений.

На драматическую сказку петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. Эта история произойдет в сказочной стране и в сказочные времена.

Сюжет похож на то, что происходит в одноименном балете, но артисты расскажут о событиях словами: как злой колдун похитил девушку Марию, но принц Александр пришел на помощь и победил зло и коварство волшебника. Разрушить колдовское заклятие не так-то просто.

Прозвучит музыка великих русских композиторов: Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Модеста Мусоргского и Алексея Верстовского.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия