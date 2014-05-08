Систему транспортно-пересадочных узлов в Петербурге должны обновить по проекту компании "Мегалайн"

Проект компании "Мегалайн" больше всего заинтересовал участников встречи.

Петербургская компания "Мегалайн" представила на тематическом круглом столе в Доме Архитектора предложение по строительству 61 Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) по схеме частно-государственного партнерства. Мероприятие, организованное японской компанией "Никкен Секкей", проходило с участием российских и зарубежных экспертов в области развития городской инфраструктуры, которые высоко оценили разработку петербургской компании.

В обсуждениях на тему "Транспортный узел — импульс развития города: мировой опыт и потенциал Петербурга" акцентировали внимание на модернизации морально и физически устаревших пересадочных узлов городского и пригородного транспорта, рассказывают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Руководитель развития проектов ТПУ компании "Мегалайн" Александр Коломин отметил, что при разработке проекта он и его коллеги применили комплексный подход, подразумевающий, в первую очередь, анализ ситуации в Санкт-Петербурге. Он указал и на то, что работа по созданию современной сети ТПУ уже ведется.

"На прошедшем ПМЭФ мы подписали с администрацией города соглашение о том, что мы будем являться партнерами в создании, проектировании и развитии 61 ТПУ, и эту работу уже ведем. Углубленную и достаточно продуктивную. Проанализировав большинство потенциальных локаций в городе с точки зрения наиболее загруженных по инфраструктуре, по транспорту, мы имеем теперь полное понимание, где могли бы реализовать для нужд города самые нужные инфраструктурные значимые проекты", — рассказал о проекте Александр Коломин.

Он также настаивает на необходимости перенимать опыт зарубежных коллег по реализации таких масштабных планов. Именно поэтому "Мегалайн" надеется наладить сотрудничество с "Никкен Секкей".