Системы оплаты транспорта и парковок города модернизируют

Специалисты учтут опыт столицы.

В среду, 16 сентября, стало известно, что петербургские системы платы транспорта и парковок собираются модернизировать с учетом опыта Москвы. Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Ряд вопросов, включая этот, обсудили на совещании рабочей группы по интеграции инфраструктурных сервисов двух столиц. Московские коллеги пообещали передать Петербургу наработки. Так, хотят внедрить опцию, благодаря которой расширится список инструментов для расчёта за пользование стояночным местом.

Ранее мы писали, что за проезд на автобусах в Ленобласти можно будет расплатиться картой.

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