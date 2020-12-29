Сирийские войска ликвидировали банду террористов в Дейр-эз-Зор

Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила "Российская газета". По данным СМИ, элитные подразделения уничтожили боевиков из запрещенной на территории России террористической организации ДАИШ.
Местное информационное агентство SANA, сообщило, что в течение месяца на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор в Сирии боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами. В ночь на 25 января в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор террористы атаковали правительственные транспортные колонны, которые двигались по трассе под номером 7. В результате погибли три человека, еще 10 - ранены. А 3 января боевики атаковали пассажирский автобус. В результате жертвами стали мирные жители, включая 13-летнего подростка.
СМИ: четыре человека погибли при израильском обстреле сирийской провинции Хама.
Видео: Telegram/Военный Осведомитель
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