Сирийские войска ликвидировали банду террористов в Дейр-эз-Зор

Группа боевиков около месяца совершала нападения по трассе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.

Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила "Российская газета". По данным СМИ, элитные подразделения уничтожили боевиков из запрещенной на территории России террористической организации ДАИШ.

Местное информационное агентство SANA, сообщило, что в течение месяца на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор в Сирии боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами. В ночь на 25 января в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор террористы атаковали правительственные транспортные колонны, которые двигались по трассе под номером 7. В результате погибли три человека, еще 10 - ранены. А 3 января боевики атаковали пассажирский автобус. В результате жертвами стали мирные жители, включая 13-летнего подростка.

СМИ: четыре человека погибли при израильском обстреле сирийской провинции Хама.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель