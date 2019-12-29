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Сирийские военные сбили в Идлибе турецкий беспилотник

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Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в провинции Идлиб . Об этом сообщает агентство SANA.

Инцидент произошёл во вторник, 25 февраля. Беспилотник сбили в районе селения Дадих на юго-востоке страны.

Министерство обороны Турции не прокомментировало происшествие. 

Военная ситуация в Идлибской зоне серьёзно обострилась в последние недели. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что "в нанесении ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов не было ничего неожиданного".

Видео: YouTube / VOA News

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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