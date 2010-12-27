Синоптики: в Центральной России ожидается аномальное тепло

Ожидается дождливая погода.

На следующей неделе в центральную часть России придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова. Об этом сообщил Центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков температура воздуха ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, а днем поднимается до 8-13. Ожидается дождливая погода.

В "Фобосе" рассказали, что в этот период в России. обычно наступает метеорологическая зима. В связи с потеплением похолодание следует ожидать во второй половине месяца.

Ранее мы писали о том, как петербуржцы отреагировали петербуржцы на чистку снега коммунальными службами города.

Фото: pixabay