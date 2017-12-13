Синоптики обещают непрекращающиеся снегопады до середины марта

До середины марта в Петербурге будет холодно и снежно.

В Петербурге до середины марта ожидаются снегопады и мороз. Такое заявление предоставил главный синоптик города Александр Колесов. Причиной резкого похолодания стал антициклон, который дошел до Северной столицы.

Специалист все же отметил, что чрезмерного количества осадков ждать не следует. Наибольшее количество снега выпадет к началу марта. Первую половину месяца покров будет приносить значительное неудобство коммунальным и дорожным службам. Однако, “пик” уже прошел.

На 2018 год в феврале выпало до 30 сантиметров осадков. Март не повторит данного рекорда.

