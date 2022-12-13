Синоптик рассказал, что петербуржцев ждет потепление с 5 апреля

Колесов добавил, что это не касается Карельского перешейка, где в апреле еще будет влажно.

В Петербурге и области в середине апреля установится достаточно теплая погода и просохнет земля, чтобы можно было открывать дачный сезон. Об этом 4 апреля рассказал руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Колесов добавил, что это не касается Карельского перешейка, где в апреле еще будет влажно. Синоптик добавил, что в ближайшие дни в городе и окрестностях будут холодные ночи, но в светлое время суток будет устойчиво плюсовая температура. Погоду в двух регионах будет определять антициклон.

Ранее затянувшаяся февральская погода в Петербурге подходит к концу. Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы. В среду осадки прекратятся, днём выглянет солнце и прогреет воздух до +4…+6 градусов.

Фото: Piter.tv

