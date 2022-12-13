Синоптик Леус рассказал петербуржцам о погоде в апреле

По словам Леуса, годом ранее в апреле также шел снег, при этом показатели термометра были выше.

В апреле в Петербурге средняя температура воздуха будет колебаться от +4 до +5 градусов тепла. Об этом 3 апреля рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам Леуса, годом ранее в апреле также шел снег, при этом показатели термометра были выше. Леус добавил, что колебания температуры находятся в пределах нормы. По его мнению, наиболее холодными окажутся первые и последние десять дней апреля. Вторая декада будет чуть-чуть теплее положенного. В Петербурге ожидается много осадков. К концу месяца, согласно прогнозу, в осадкомерах метеорологов окажется порядка 42-52 мм, при норме в 37 мм.

Ранее в Ленобласти 4 апреля ожидается снег и до +6 градусов. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Фото: Piter.tv

