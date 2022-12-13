Синоптик Колесов сообщил о заморозках в Ленобласти

В ближайшие три ночи столбики термометров покажут до 0…+5 градусов, и только у крупных водоёмов будет теплее, до +6…+8 градусов.

В Ленобласти в ближайшие три ночи будут холодными. Об этом рассказал в своем телеграм-канале синоптик Петербурга Александр Колесов.

В ближайшие три ночи столбики термометров покажут до 0…+5 градусов, и только у крупных водоёмов будет теплее, до +6…+8 градусов. На востоке Ленобласти ожидаются заморозки до одного градуса ниже нуля, но с дальнейшим потеплением повысится и ночная температура воздуха.

Ранее в ночь с 20 на 21 мая пройдет "Ночь музеев — 2023". Тема – "Опыт": в музеях и других организациях культуры кураторы предложили поделиться историческим опытом и его передачей через поколения, жизненным путем отдельной личности и опытом-экспериментом как составляющей практик ученого и художника.

Фото: Piter.tv

