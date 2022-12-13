В ночь с 20 на 21 мая пройдет "Ночь музеев — 2023"

Тема – "Опыт": в музеях и других организациях культуры кураторы предложили поделиться историческим опытом и его передачей через поколения, жизненным путем отдельной личности и опытом-экспериментом как составляющей практик ученого и художника.

Ежегодное петербургское мероприятие "Ночь музеев" состоится в ночь с 20 на 21 мая с 18:00 до 06:00. Тема – "Опыт": в музеях и других организациях культуры кураторы предложили поделиться историческим опытом и его передачей через поколения, жизненным путем отдельной личности и опытом-экспериментом как составляющей практик ученого и художника.

Для любителей музыки

В Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича планируется насыщенная программа: с 18:00 до 19:00 будет блок "Звездные опыты классиков", где гости смогут ознакомиться с произведениями Густава Холста, Джона Уильямса. С 19:30 до 20:30 проиграют Симфонию №40 Вольфганга Моцарта, в 01:30-02:30 пройдет часть "Музыкальные опыты и эксперименты: классика в джазовой обработке". Под конец, с 04:30 до 05:30, можно прослушать игру на органе.

Академическая Капелла Санкт-Петербурга порадует посетителей шедеврами Иоганнеса Брамса и Рихарда Вагнера. Симфонический оркестр и хор исполнят произведения Светислава Божича и Сергея Рахманинова. Камерный состав сыграет Бенджамина Бриттена.

В Малом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича программа продлится с 18:00 до 23:00, но точно обещает быть насыщенной. Гости услышат пять концертов, состоящих из работ Сергея Рахманинова и Арво Пярта, Тору Такемицу и Александра Скрябина, Вольфганга Моцарта и Петра Чайковского. Выпадет возможность познакомиться с шедеврами классиков в непривычных аранжировках.

Для тех, кто интересуется театром

В театре "На Литейном" покажут сцены из спектакля "Петр и Алексей", поставленного по фрагментам романа Дмитрия Мережковского, где затронуты темы отношений отцов и детей, царей и наследников, учителей и учеников. Пройдет и лекция, в которой расскажут о парадоксальных парах наставников и их подопечных в истории мировой культуры. Также организаторы установят театральный реквизит по мотивам "Великой Екатерины".

В музее квартире семьи актеров Самойловых расскажут о важности понятий "школа" и "мастер" для людей театра и балета. Будут два маршрута: по балетной и драматической части экспозиции. Вечер завершит небольшой концерт в музыкальной гостиной актерского дома.

Музей театрального и музыкального искусства вспомнит опыт прошлых поколений и поделится им с посетителями с помощью создания собственно "Театральной школы". Экскурсоводы предстанут в роли учителей, а гости станут учениками. Организаторы расскажут об истории театрального образования, творчестве драматурга Александра Островского и проведут урок риторики.

Для ценителей авангарда

Праздник "Дыр бул щыл" в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме посвящен русскому авангарду. Организаторы сделают упор на то, что в 2023 году исполняется ровно 110 лет со дня появления звукового перформанса "Симфония гудков" Арсения Аврамова, премьеры футуристической оперы Казимира Малевича "Победа над солнцем", а 100 лет назад Николай Пунин и Владимир Татлин поставили спектакль "Зангези" по сочинениям Велимира Хлебникова. Будут открыты экспозиция музея и комнаты мемориальной квартиры.

Музей петербургского авангарда проведет экскурсию "Матюшин: от футуризма к органике". Михаил Матюшин – художник эпохи авангарда, и его дом в те времена был местом притяжения молодежи, которая искала язык нового искусства. С открытия будет работать фотосалон "Взгляд сквозь время". Резиденты арт-группы "Крепость" с 18:00 до 23:00 помогут гостям провести собственные творческие эксперименты в художественной лаборатории проб и ошибок. В 19:00 художники Северной столицы представят свои арт-объекты в саду музея. Пройдет и пешеходная экскурсия "Прогулки по Аптекарскому острову" (в 18:00 и 20:00).

Среди музеев и организаций, участвующих в "Ночи музеев — 2023", будут и музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, железных дорог России, лютеранская церковь Святой Екатерины, мастерская Аникушина, ГМЗ "Гатчина" и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте организаторов.

Текст: Александра Шалягина

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург/ Вера Писаренко, Алена Антонова