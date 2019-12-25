Сын погибшего от коронавируса подал в суд на НИИ им. Вредена

Отец заявителя скончался 11-го мая 2020.

Мужчина подал суд на ФГБУ "НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена". Петербуржец сообщил о том, что он является сыном умершего с коронавирусом мужчины. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гражданин ушел из жизни 11 мая 2020-го года. Заявитель указывает на возможное причинение ему морального вреда, поэтому он будет являться в этом деле потерпевшим.

В пресс-службе отмечают, что дела об административном правонарушении рассматривают с участием потерпевшего, однако должностные лица Роспотребнадзора не указали в протоколе данные петербуржца и не обеспечили его право на участие в рассмотрении дела.

В связи суд вернул этим материалы обратно для устранения перечисленных нарушений.

В апреле-мае 2020 НИИ им. Вредена более месяца находился на карантине из-за массового заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV