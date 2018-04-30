Из карантинного центра Вредена выписали всех пациентов

Всего было 474 пациента.

Всех пациентов выписали из петербургского НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, который более месяца находился на карантине из-за заражения коронавирусом. Сейчас в учреждении готовятся к заключительной дезинфекции. Об этом ТАСС сообщил директор НИИ Рашид Тихилов.

Сегодня мы выписали последнего больного, всего было 474 пациента. Рашид Тихилов, директор НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена

НИИ закрыли на карантин 8 апреля, в учреждении коронавирусом заболели около 300 человек, в том числе пациенты, сотрудники и директор. Беглов сообщал, что заразить всех мог сотрудник, который вернулся из Турции и не соблюдал самоизоляцию. Также НИИ покинули два пациента еще до окончания карантина. Тихилов отметил, что пациентов выписывали после получения двух отрицательных тестов на коронавирус.

НИИ им. Вредена – крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии.

В конце апреля медик из института им. Вредена рассказала о бесконечном карантине и отсутствии помощи.

Фото: Piter.TV