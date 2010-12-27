В НИИ имени Вредена применяют имплантаты, напечатанные на 3D-принтере‍

Медики проводят в месяц около четырех операций.

В НИИ имени Вредена показали применение имплантатов, напечатанных на 3D-принтере. В сюжете, вышедшем на канале "Санкт-Петербург", рассказали о специалистах, использующих новую технологию и их пациентах.

Два года назад к врачам поступила Виктория Тюльева. Женщина попала в аварию и получила переломы тазобедреных костей. В других медицинских учреждениях помочь пострадавшей не могли. Время шло, женщина уже почти не могла ходить. Тогда Виктория обратилась за помощью в НИИ имени Вредена. Врачи поставили пациентке имплантат с применением 3D-технологий. Через месяц медики поставили женщину на ноги.

Я хожу, боли не мучают, ну бывает иногда, очень редко на погоду, но это нормально: при любом переломе, на погоду болит Цитирует канал Викторию Тюльеву

Новейшие технологии помогают выпустить на 3D-принтере необходимую модель под конкретного пациента.Образец изготавливают около 30 дней. В работе используют титан, модель получается легкая - всего 300 граммов.

Медики НИИ имени Вредена проводят в месяц около четырех операций. На этот год они планируют прооперировать 28 пациентов с применением новой технологии.

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