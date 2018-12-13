Петербург и Ленобласть накрыло мокрым снегом и дождем

На протяжении всего сегодняшнего дня на территории 47 региона ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут двадцати трех метров в секунду, небольшой снег с дождем, также в области уже отмечено похолодание до +3 градусов.

Третий день майских праздников порадовал жителей Северной столицы и ее окрестностей штормовым ветром и мокрым снегом с дождем. О непогоде стало известно накануне от ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На протяжении всего сегодняшнего дня на территории 47 региона ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут двадцати трех метров в секунду, небольшой снег с дождем, также в области уже отмечено похолодание до +3 градусов.

Как правило, при таких показателях в Финский залив нагнетается вода из Балтийского моря, что грозит наводнением.

Жителям и гостям Северной столице стоит позаботиться о своем здоровье и перейти на более теплые вещи.

Источник: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу