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Сыну актера сериала "Интерны" продлили арест по делу о смерти петербургского блогера

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Накануне Хамовнический суд Москвы продлил арест обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть петербургского блогера Станислава Думкина, Корнею Макарову до 13 ноября текущего года.

Как сообщает "Росбалт", накануне Хамовнический суд Москвы продлил арест обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть петербургского блогера Станислава Думкина, Корнею Макарову до 13 ноября этого года.

По словам пресс-секретаря суда, ходатайство следствия было удовлетворено и арест Макарову был продлен до 13 ноября 2017 года.

Напоминаем, что конфликт, повлекший смерть блогера, случился 13 августа в парке Горького. В СК РФ сообщили, что Макаров добровольно явился к следователям в сопровождении адвоката. 

Теги: новости звезд , новости москвы , новости россии , происшествия , суд
Категории: Новости России

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