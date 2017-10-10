Сыну актера сериала "Интерны" продлили арест по делу о смерти петербургского блогера

Накануне Хамовнический суд Москвы продлил арест обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть петербургского блогера Станислава Думкина, Корнею Макарову до 13 ноября текущего года.

Как сообщает "Росбалт", накануне Хамовнический суд Москвы продлил арест обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть петербургского блогера Станислава Думкина, Корнею Макарову до 13 ноября этого года.



По словам пресс-секретаря суда, ходатайство следствия было удовлетворено и арест Макарову был продлен до 13 ноября 2017 года.



Напоминаем, что конфликт, повлекший смерть блогера, случился 13 августа в парке Горького. В СК РФ сообщили, что Макаров добровольно явился к следователям в сопровождении адвоката.