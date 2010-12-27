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Sim-карта как идентификатор личности может стать полноценной заменой паспорту
Сегодня, 19:24
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TretyakovaS
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Sim-карта как идентификатор личности может стать полноценной заменой паспорту

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Наделение sim-карт функциями идентификатора личности выгодно государству, технологически несложно, однако спешить с этой мерой нельзя - нужно тщательно поработать с законодательной базой и с "просвещением населения", чтобы избежать мошенничества и путаницы. Такое мнение высказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

В Госдуме в весеннюю сессию планируют подготовить проект по идентификации личности с помощью sim-карты. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По словам главы парламентского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, sim-карта может стать полноценным идентификатором. Также карту можно будет использовать для оформления кредитов.

По мнению эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, наделение sim-карт функциями идентификатора личности выгодно государству, это технологически несложно, но эту меру нужно тщательно поработать с законодательной базой и с "просвещением населения", чтобы избежать мошенничества и путаницы.  

Теги: новости россии , новости экономики
Категории: Мировые новости

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