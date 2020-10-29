Министр финансов России Антон Силуанов переадресовал вопрос о новых дворцах Пенсионного фонда и не стал раскрывать сумму в бюджете, заложенную на строительство данных зданий в регионах. Об этом пишет агентство Regnum.

Накануне в Госдуме обсуждали проект федерального бюджета на 2021 год. Депутат от Справедливой России Дмитрий Ионин напомнил о предложении президента Путина продавать некоторые здания ПФР для дополнительного пополнения бюджетов фонда.

Потому что дворцы пенсионных фондов вызывают социальное раздражение. Дмитрий Ионин, депутат Госдумы

Силуанов ответил, что это вопрос не федерального бюджета, а бюджета Пенсионного фонда. И переадресовал его Максиму Топилину, главе ПФР.

Ранее в Госдуме предложили начислять пенсии "по рангам".

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