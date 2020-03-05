Это бухгалтера и охранники.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал "отмирающие" профессии в России. Список он огласил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

По мнению министра финансов, скоро будут не столь нужны охранники и бухгалтера.

- Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться, - отметил Силуанов.

Системы мониторинга и камеры, считает министр, заменяют множество охранников. Поэтому вместо пяти охранников можно иметь одного.

При этом Силуанов признал, что в России увеличивается разрыв между богатыми и бедными.

Ранее в Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки.

Видео: YouTube / Правительство России