Министр финансов России Антон Силуанов назвал "отмирающие" профессии в России. Список он огласил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
По мнению министра финансов, скоро будут не столь нужны охранники и бухгалтера.
- Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться, - отметил Силуанов.
Системы мониторинга и камеры, считает министр, заменяют множество охранников. Поэтому вместо пяти охранников можно иметь одного.
При этом Силуанов признал, что в России увеличивается разрыв между богатыми и бедными.
Ранее в Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки.
Видео: YouTube / Правительство России
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