В Нью-Йорке жители передвигались по пояс в воде в метро

Подтопления вызвали сильные ливни.

Тропический шторм "Эльза" обрушился на восточное побережье США. Он пришел со стороны Кубы 7 июля.

В штатах Флорида и Джорджия десятки людей пострадали и один погиб от торнадо, в Нью-Йорке ливень затопил улицы и станции метро.

Шторм достиг Нью-Йорка вечером 8 июля. Шкальный ветер сменился в городе дождями и грозами. Многие станции метро оказались сильно затоплены.

Жителей города призвали не пользоваться метрополитеном. Однако все-таки спустившихся в подземку ждал неприятный сюрприз - отдельные участки частично оказалось под водой, людям приходилось передвигаться там практически вплавь. Кадры подтопления попали на видео.

В начале июля от наводнения сильно пострадали населенные пункты Крыма.

Видео: MDK / Telegram