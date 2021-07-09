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В Нью-Йорке жители передвигались по пояс в воде в метро

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Подтопления вызвали сильные ливни.

Тропический шторм "Эльза" обрушился на восточное побережье США. Он пришел со стороны Кубы 7 июля.

В штатах Флорида и Джорджия десятки людей пострадали и один погиб от торнадо, в Нью-Йорке ливень затопил улицы и станции метро. 

Шторм достиг Нью-Йорка вечером 8 июля. Шкальный ветер сменился в городе дождями и грозами. Многие станции метро оказались сильно затоплены.

Жителей города призвали не пользоваться метрополитеном. Однако все-таки спустившихся в подземку ждал неприятный сюрприз - отдельные участки частично оказалось под водой, людям приходилось передвигаться там практически вплавь. Кадры подтопления попали на видео. 

В начале июля от наводнения сильно пострадали населенные пункты Крыма

Видео: MDK / Telegram 

Теги: нью-йорк
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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