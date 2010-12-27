Шведская журналистка удивилась тому, что дети в России любят театр

Также гостья из Швеции обратила внимание на то, что дети спокойно сидели и слушали концерт на протяжении нескольких часов.

Журналистку из Швеции удивило то, что в России взрослые берут с собой в театр детей. Анна-Лена Лаурен побывала в Большом и Мариинском театре, после чего поделилась своими впечатлениями от увиденного, передало "Экономика сегодня".

Особенно журналистку поразило то, что дети младше 10 лет спокойной сидели на концерте на протяжении более двух часов. Лаурен пришла к выводу о том, что в России высокая культура - это не только удел взрослых, но балет и классическая музыка также интересны детям.

Также женщина обратила внимание на то, что дети отвлекались только на родителей, которые забывали выключить свои гаджеты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия.

Фото: Мариинский театр