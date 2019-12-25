Эксперт подчеркнул, что начало года выдалось мягким.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал местами аномально холодную зиму в России. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, специалисты Гидрометцентра говорили о более холодном январе по сравнению с 2025-м. Он подчеркнул, что начало года выдалось мягким, а средняя температура в Москве была непривычно положительной для европейской территории страны. Шувалов подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать предстоящую зиму. Метеоролог добавил, что оправданность таких предположений близка к случайности.

Фото: Piter.tv