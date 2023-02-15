Шукшина, Суркова и Журавлев посетили премьеру фильма "Семь верст до рассвета" в Петербурге

В кинотеатре "Родина" состоялся премьерный показ военной драмы о подвиге Матвея Кузьмина, повторившего легендарный подвиг Ивана Сусанина. Фильм выходит в широкий прокат 30 апреля.

В петербургском кинотеатре "Родина" 28 апреля состоялась премьера военной драмы "Семь верст до рассвета". В основу картины легли реальные события из жизни Матвея Кузьмина, который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Ивана Сусанина. Фильм представили режиссер Александр Андреев, актеры Мария Шукшина, Наталья Суркова, Пауль Орлянский, Юлия Шубарева, Василий Гузов, Максим Малуев, Даниил Чиграков, композитор Игорь Растеряев, оператор Елена Метла и продюсеры.

Гостями премьеры также стали актриса Полина Сидихина, актер Надар Джанелидзе, заслуженный артист России Петр Журавлев и мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин. Режиссер Александр Андреев поделился, что съемочная группа за два года стала для него по-настоящему близкими людьми, и это самое ценное, что может случиться в профессии. Заслуженная артистка России Наталья Суркова отметила, что путь к премьере был непростым, съемки сопровождались трудностями, но именно они сделали историю еще более значимой. Мария Шукшина назвала фильм историей о загадочной русской душе, которую невозможно разгадать до конца, и выразила надежду, что картина найдет путь к сердцам зрителей.

Фильм "Семь верст до рассвета" рассказывает о событиях зимы 1942 года в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин получил приказ провести вражеский отряд в тыл советских войск. Всю ночь он водил немцев сквозь метель по бездорожью, не подозревавших, что он задумал. В широкий прокат картину выпускает кинокомпания "Каро Премьер" 30 апреля. Производством занималась студия "Река" при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Псковской области.

Фото: Артем Кошкин