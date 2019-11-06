В Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ

Иностранцев планируют жестче привлекать к ответственности за агитацию.

Штраф для иностранных СМИ за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в 100 раз. В частности, данная мера коснется и зарубежных компаний, которые занимаются агитацией.

Сейчас за данное нарушение платят 30 тысяч рублей, в будущем ставка повысится до 3,4 миллиона рублей или 4% от годового дохода компании или СМИ, которое признали виновным в нарушении. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя "ЕР" Адальби Шхагошева. Он выступил автором законопроекта. Депутат является членом комиссии Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Изменения предусматривают поправки в пункт о проведении предвыборной агитации или референдума, лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом России, а также в пункт о назначении административного штрафа.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума одобрила законопроект о восстановлении вытрезвителей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop