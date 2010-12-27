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На Петербург обрушился штормовой ветер
Сегодня, 21:43
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nadezhda_sib

На Петербург обрушился штормовой ветер

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Уже завтра, в пятницу, ветер утихнет.

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 16 м/c. Жители города стали получать SMS-сообщения от ГУ МЧС по Петербургу около 18 часов вечера.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а уже днем снизится до 1-6 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +5...+7 градусов. Днем преимущественно без осадков, атмосферное давление будет повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на зиму. 

Фото: pixabay.com 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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