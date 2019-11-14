Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на зиму

Глава "Газпрома" подвел итоги готовности ЕСГ.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер считает, что синоптики дали ошибочный прогноз на зиму. Согласно нему в Центральной России ожидается "розовая" зима, которая будет теплее на один градус, чем в прошлом году.

Миллер отметил, что "в среднем по больнице" зиме будет существенно холоднее прошлой, сообщает РБК. Глава "Газпрома" подчеркнул, что "розовая" зима не просматривается, особенно после "темно-синего" лета.

Отметим, что свое заявление Миллер сделал по итогам заседания правления компании, где рассматривалась готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

Видео: YouTube / Мир Белогорья