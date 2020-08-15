Штаб Тихановской приступил к формированию совета по передаче власти

На данный момент идет прием заявок от желающих стать его членами

Предполагается, что координационный совет будет представлять собой расширенную рабочую группу, состоящую из наиболее уважаемых членов общества. Его задачей будет обсуждение и разработка безопасных механизмов для обеспечения передачи власти.

Отмечается, что строгой процедуры вступления в координационный совет не существует: достаточно объявить о своем желании, а также подтвердить свой авторитет в какой-либо социальной группе, профессии или отрасли. В штабе отметили, что единственным существенным критерием для отбора в совет является "доверие и уважение широкого круга белорусов".

После формирования в рамках совета будут организованы рабочие группы и президиум, ответственный за принятие оперативных решений.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, с большим отрывом победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Однако его основная соперница Светлана Тихановская отказалась признавать эти результаты, обвинив избирательные комиссии в нарушениях и подтасовках. По всей стране начались многочисленные митинги в ее поддержку.

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