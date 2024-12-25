Шоу "Стойкий оловянный солдатик" представят 4 января в КСК "Арена". Начало – в 11:00, 15:00 и 19:00. Без возрастных ограничений.

В рамках циркового шоу артисты исполнят трюки на воздушных полотнах без страховки и на высоте 14 метров. Акробаты на качелях, гимнасты на ремнях, корд-де-парель и партерный полет – все это о представлении по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена в исполнении Большого Московского цирка.

В этой версии конец истории любви оловянного солдатика и бумажной танцовщицы не будет печальным: их ожидают приключения, которые полны опасностей и чудес, однако добро и любовь непременно победят. Художественный руководитель постановки – народный артист РФ Аскольд Запашный.

Все номера переплетаются с веселыми и грустными мелодиями, а ощущение чуда подчеркнут световые и мультимедийные эффекты.

Фото: alloshow.ru