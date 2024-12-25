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Шоу "Стойкий оловянный солдатик"
Сегодня, 15:00
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Шоу "Стойкий оловянный солдатик"

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Шоу "Стойкий оловянный солдатик" представят 4 января в КСК "Арена". Начало – в 11:00, 15:00 и 19:00. Без возрастных ограничений.

В рамках циркового шоу артисты исполнят трюки на воздушных полотнах без страховки и на высоте 14 метров. Акробаты на качелях, гимнасты на ремнях, корд-де-парель и партерный полет – все это о представлении по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена в исполнении Большого Московского цирка. 

В этой версии конец истории любви оловянного солдатика и бумажной танцовщицы не будет печальным: их ожидают приключения, которые полны опасностей и чудес, однако добро и любовь непременно победят. Художественный руководитель постановки – народный артист РФ Аскольд Запашный. 

Все номера переплетаются с веселыми и грустными мелодиями, а ощущение чуда подчеркнут световые и мультимедийные эффекты.

Фото: alloshow.ru 

Теги: цирк, шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

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