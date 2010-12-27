Шоу "ROCK + OPERA"

Петербуржцам представят обновлённую программу "ROCK + OPERA".

В клубе Aurora Concert Hall лицом к лицу столкнутся два не самые совместимые вещи (но только на первый взгляд): рок-проект Orion, несущий знамя неоклассического рока, и солисты ведущих оперных театров Петербурга. Благодаря такому симбиозу получилась поистине уникальная программа.

Всех гостей мероприятия ждут авторские композиции от "ORION", знаменитые оперные арии в рок-аранжировке, произведения Вольфганга Амадея Моцарта , Генри Пёрселла , Иоганна Себастьяна Баха , а также Scorpions, Queen, Andrew Lloyd Webber.