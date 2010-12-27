Шоу "ROCK + OPERA"

В клубе Aurora Concert Hall лицом к лицу столкнутся два не самые совместимые вещи (но только на первый взгляд): рок-проект Orion, несущий знамя неоклассического рока, и солисты ведущих оперных театров Петербурга. Благодаря такому симбиозу получилась поистине уникальная программа.
Всех гостей мероприятия ждут авторские композиции от "ORION", знаменитые оперные арии в рок-аранжировке, произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Генри Пёрселла, Иоганна Себастьяна Баха, а также Scorpions, Queen, Andrew Lloyd Webber.
Место: Aurora Concert Hall (Пироговская наб. 5/2)
Возрастное ограничение: 12 +
Цена билета: от 1000 руб
Обсуждение ( 0 )