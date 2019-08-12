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Шоу "Лучшие иллюзионисты России"
Сегодня, 15:00
450
nastya960

Шоу "Лучшие иллюзионисты России"

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Если вы не верите в чудеса, это не значит, что их не бывает.

Мастера иллюзий перенесут зрителей в удивительную вселенную, где невозможное — возможно. Фокусы способны поразить тех, кто давно не верит в чудеса. У некоторых даже будет возможность принять участие в интерактивном номера и увидеть магию вплотную. Свои премьерные номера представят известные мастера иллюзий Александр Муратаев, Павел Бах,  Андрея Позняков, Давид Колфер.

Место: Дворец культуры имени Ленсовета (Каменноостровский просп., д. 42)

Цена: от 1000 до 3500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: pixabay 

Теги: шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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