Шоу "Лучшие иллюзионисты России"

Если вы не верите в чудеса, это не значит, что их не бывает.

Мастера иллюзий перенесут зрителей в удивительную вселенную, где невозможное — возможно. Фокусы способны поразить тех, кто давно не верит в чудеса. У некоторых даже будет возможность принять участие в интерактивном номера и увидеть магию вплотную. Свои премьерные номера представят известные мастера иллюзий Александр Муратаев, Павел Бах, Андрея Позняков, Давид Колфер. Место: Дворец культуры имени Ленсовета (Каменноостровский просп., д. 42) Цена: от 1000 до 3500 рублей Возрастное ограничение: 6+ Фото: pixabay