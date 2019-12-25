Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Информацию о смерти артиста подтвердила его семья.

Шотландский актер, сыгравший Джеймса Бонда, Шон Коннери скончался в возрасте возрасте 90 лет. Об этом сообщили журналисты BBC News со ссылкой семь артиста. Звезда была первой, выведшей Бонда на большой экран. Он появился в семи картинах о знаменитом шпионе.

За профессиональную карьеру Коннери получил две премии Bafta и три Золотых глобуса. В 1998 году он был удостоен премии "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Неприкасаемые", в котором он выступил в роли полицейского. В списке фильмов актера значатся такие картины как "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс", "Последний крестовый поход" и "Скала".

В 2000 году Шон Коннери был посвящен в рыцари королевой в Холирудском дворце.

Ушел из жизни главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников.

Фото: RA Media