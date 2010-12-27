Шок: сотрудники МВД раскрыли кражу подстаканников

Сервировку укрыл уволенный слесарь.

Накануне транспортная полиция задержала уроженца Новгородской области, который после увольнения в качестве компенсации решил прихватить с собой казенное имущество транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по России по СЗФО, 34-летнего мужчину уволили с должности слесаря транспортной компании. Было установлено, что мужчина проник на склад и украл оттуда мешок, в котором находился 21 подстаканник.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция по данной статье составляет до двух лет.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Шафировском проспекте "азиаты" обокрали депутата МО "Пороховые".

Фото: ВКонтакте / club18025178