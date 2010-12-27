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Шойгу рассказал об обеспечении военнослужащих жильем за последние пять лет
Сегодня, 21:43
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nadezhda_sib

Шойгу рассказал об обеспечении военнослужащих жильем за последние пять лет

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Министр обороны считает, что многолетняя проблема с военнослужащими решена.

Около 61 тыс. военнослужащих получили жилье за последние 5 лет. Слова министра обороны Сергея Шойгу передало "Экономика сегодня"

Речь идет о военных, которые стояли в очереди за квартирами. По словам Шойгу, перед ними полностью выполнили все социальные обязательства. 

Также министр обороны добавил, что в 2014 году было 61 тыс.распоряженцев, теперь их количество сократилось до 47. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ветеранам ВОВ увеличат выплаты в 2020 году. 

Фото: Сергей Шойгу / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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