Шойгу рассказал об обеспечении военнослужащих жильем за последние пять лет

Министр обороны считает, что многолетняя проблема с военнослужащими решена.

Около 61 тыс. военнослужащих получили жилье за последние 5 лет. Слова министра обороны Сергея Шойгу передало "Экономика сегодня".

Речь идет о военных, которые стояли в очереди за квартирами. По словам Шойгу, перед ними полностью выполнили все социальные обязательства.

Также министр обороны добавил, что в 2014 году было 61 тыс.распоряженцев, теперь их количество сократилось до 47.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ветеранам ВОВ увеличат выплаты в 2020 году.

Фото: Сергей Шойгу / VK