Шойгу: Россия готова ответить на провокации строительством современного Военно-морского флота

Об этом министр обороны РФ сказал на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

Министр обороны РФ заявил о готовности дать отпор соперникам в водном пространстве. По словам Сергея Шойгу, в России строят высокотехнологичный Военно-морской флот, передало "Экономика сегодня".

Провокационные действия оппонентов возможны из-за борьбы за доступ к сырьевым ресурсам в мировом океане. Присутствие там России может раздражать некоторые государства.

Министр обороны отметил, что ВМФ всегда выступал символом сильной России, на данный момент у нас есть "хорошо подготовленный личный состав, мощный научный потенциал и опытные инженеры и рабочие".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургская верфь передала ВМФ корабль нового поколения.

Фото: пресс-служба министерства обороны РФ