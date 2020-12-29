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Шофер автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса
Сегодня, 11:04
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lesjasap

Шофер автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса

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Число пострадавших увеличилось до 17 человек.

Шофер рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса. Об этом водитель рассказал полиции. Информацию приводят журналисты ТАСС.

Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло, и вывести из заноса свое транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП

заявление источника

Напомним, что авария произошла по улице Тевосяна в Электростали. Транспортное средство врезалось в здание кинотеатра "Современник". Ранее в МВД заявили, что водитель не справился с управлением. В момент ДТП в автобусе находилось 20 человек. Ранее стало известно о девяти пострадавших. Сейчас число увеличилось до 17.

Фото: Telegram/Mash

Теги: автобус, кинотеатр, современник, улица тевосян, электросталь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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