Шофер автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса

Число пострадавших увеличилось до 17 человек.

Шофер рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Москвой, заявил, что не смог вывести его из заноса. Об этом водитель рассказал полиции. Информацию приводят журналисты ТАСС.

Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло, и вывести из заноса свое транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП заявление источника

Напомним, что авария произошла по улице Тевосяна в Электростали. Транспортное средство врезалось в здание кинотеатра "Современник". Ранее в МВД заявили, что водитель не справился с управлением. В момент ДТП в автобусе находилось 20 человек. Ранее стало известно о девяти пострадавших. Сейчас число увеличилось до 17.

Фото: Telegram/Mash